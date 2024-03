Brandon Moreno se tomará un tiempo libre de las MMA

El ex campeón de peso mosca de UFC, Brandon Moreno, se aleja de las MMA, solo por un tiempo. Moreno ha anunciado que se tomará una licencia temporal de su carrera en MMA.

Dejó en claro que esto no es un retiro, ya que Moreno (21-8-2 MMA, 9-5-2 UFC) promete que eventualmente regresará al octágono. Moreno hizo el anuncio en un largo video publicado en su cuenta de Instagram el lunes.

“Siento que estoy en un punto de mi vida en el que estoy trabajando, estoy dedicado, pero los resultados simplemente no están ahí y es muy frustrante. Esto es algo que me pone muy triste, pero algo que me hace quien soy es que siempre encuentro la manera de volver.

“Creo que, dejando a un lado todos los aspectos técnicos, creo que simplemente estoy cansado. Estoy cansado de los medios, las mismas preguntas, la vibra, la presión constante. Ya ni siquiera creo que sea un solo momento. Creo que es todo lo que he cargado sobre mis hombros en los últimos años. He llegado a un punto en el que mi mente está estresada y sólo quiero descansar un poco. No estoy diciendo que me estoy alejando al 100 por ciento de las MMA, pero sí quiero tomarme un descanso para descansar, estar con mi familia y ser una persona normal, estar con mis hijas y simplemente hacer cosas nuevas.

“Hay muchas cosas que no he hecho porque estoy 100 por ciento concentrado en mi entrenamiento. Sólo quiero descansar un poco. Esto no es en absoluto un adiós. Sólo espérame, ten paciencia, deja que mi cuerpo y mi mente se recuperen y volveremos a hacer las cosas bien”.

Moreno viene de una competitiva derrota por decisión dividida ante Brandon Royval en febrero en la Ciudad de México. Esa derrota en cinco asaltos se produjo inmediatamente después de otra decisión dividida en la que perdió su título de peso mosca de UFC ante Alexandre Pantoja, que fue una de las mejores peleas de 2023.

Aparte de la presión y el kilometraje que le ha puesto a su cuerpo, Moreno también dijo que los resultados han sido desmoralizantes.

“Entonces sí, ¿Qué puedo decir? Incluso un mes después de la pelea, todavía lo estoy digiriendo un poco. Agradezco el hermoso momento porque esa caminata hacia el octágono en la Arena CDMX fue súper genial. Fue algo especial y muy hermoso porque la última vez que estuve allí fue en 2019 y la gente ya sabía quién era yo y me estaban animando, pero no se puede comparar con esta vez. Todos me apoyaban y cantaban mi canción, y era hermosa.

“Al mismo tiempo, también me frustra un poco porque me esforcé mucho en ganar. El campamento estuvo muy bien. Logré evitar las lesiones y pude trabajar muy bien. Puse todo mi corazón para conseguir la victoria y no fue así. Ahora tengo dos derrotas consecutivas, pero son dos derrotas raras. Esas son pérdidas en las que puedes argumentar que yo gané. Obviamente, al final del día, una pérdida es una pérdida. A pesar de que un chico fue al hospital y el otro tuvo que ser sacado de la arena en silla de ruedas, todavía no obtuve la victoria. Entonces, en base a eso, hay trabajo por hacer”.

Aunque el video tenía un tono sombrío y podría parecer una mala noticia para los fanáticos de Moreno, “The Assassin Baby” promete que no sólo regresará, sino que está decidido a recuperar su título de peso mosca de UFC.