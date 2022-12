Alexander Volkanovski dio recientemente su opinión sobre la posibilidad de que Islam Makhachev le derribe en UFC 284.

MMA Fighting publicó recientemente una cita de la entrevista Believe You Me de Volkanovski. En respuesta, Islam Makhachev tuiteó que Alexander Volkanovski probablemente se desmoronará si es derribado.

«Después de los primeros 15 segundos de impotencia en el suelo, te garantizo que entrarás en pánico«, prometió Makhachev.

Islam Makhachev lleva más de siete años sin perder un combate en el octágono. Desde su sorprendente derrota por nocaut técnico ante Adriano Martins en UFC 192, ha demostrado ser letal en todos los aspectos del combate. Además, su victoria por sumisión sobre Charles Oliveira ha llevado a muchos a creer que Alexander Volkanovski podría verse superado.

Sin embargo, dado su dominio en el peso pluma y su experiencia en categorías de mayor peso, no es fácil descartar a «El Grande». La clasificación libra por libra también se decidirá cuando estos dos se enfrenten en lo que debería ser un emocionante choque de estilos.