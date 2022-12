El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, está abierto a una pelea con Zabit Magomedsharipov si acaba poniendo fin a su retiro.

Durante una reciente entrevista en el podcast Believe You Me, Volkanovski dio su opinión sobre Magomedsharipov potencialmente regresando al Octágono.

«Estaba deseando que eso ocurriera eventualmente«, dijo Volkanovski sobre el posible regreso de Magomedsharipov. «La cosa es que quiero peleas y quiero grandes peleas. Siento que iba a ser una gran pelea. Había mucho bombo a su alrededor. Pero también quiero que la gente se gane ese puesto… Es muy diferente tener a un tipo que está dando mucho que hablar y que es el aspirante número uno, a decir: ‘Ni siquiera ha peleado contra uno de los cinco mejores’, y darle una oportunidad por el título. Siempre he querido que hubiera un tipo»

«Pensé que iba a estar allí», continuó Volkanovski. «Siento que estaba a una pelea de pelear por el título, y pensé que iba a ser una gran pelea. Así que me decepcionó cuando me enteré de que se fue. Pero vi algo de que podría volver. Pero después del 12 de febrero, después de hacer lo que hago, podría volver a retirarse, así que ya veremos qué pasa«.

Antes de notificar su retirada a la UFC a principios de este año, Magomedsharipov había ganado 14 combates consecutivos. Aunque, no había peleado desde una victoria sobre Calvin Kattar en noviembre de 2019 debido a una serie de problemas de salud.