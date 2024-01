Kip Sabian, The Blade y The Butcher forman una de las alianzas más extrañas de AEW pero entre ellos existe una historia que hasta ahora no se conocía. También con Penélope Ford y The Bunny, pero ellas no tienen tanta regularidad como los tres luchadores, que podemos considerar lobos solitarios, tanto Sabian individualmente y Blade y Butcher en pareja, como los tres juntos, que aparecen de cuando en cuando sin tener una historia. Pero, ¿qué esconden? The Superbad lo revela en In The Weeds.

► Kip Sabian, The Blade y The Butcher

«La situación con Butcher y Blade surgió completamente de la nada. Butcher y Blade son dos de las personas más amables del planeta, literalmente, las más amables, lo cual es sorprendente considerando que aparentan que te asesinarían instantáneamente si los miraras mal. Durante la pandemia, formamos un vínculo de amistad realmente fuerte y cercano. Siempre comentábamos los combates del otro, nos dábamos retroalimentación y siempre estábamos hablando y pasándola bien fuera del ring. Cuando [Penélope Ford] empezó a formar equipo con Bunny, y tenían esa conexión, fue extraño porque yo estaba alineado con [Penélope] y ellos estaban alineados con Bunny, y era como… ya sabes cuando tienes esas amistades en las que es el amigo de tu pareja y terminas pasando tiempo juntos, y tú y la pareja del amigo están como, ‘Supongo que deberíamos ser amigos’.

«Comenzamos a pasar más tiempo juntos y nos convertimos en amigos cercanos. Teníamos esta idea de que tal vez terminaríamos haciendo algo juntos porque, originalmente, se habló años atrás, en el primer año en el que ellos ingresaron y de lo que estaba haciendo en ese momento conmigo, [Penelope], y Jimmy [Jimmy Havoc], y la idea de que se unieran a nosotros para formar esta gran unidad. Luego, todo sucedió y eso se desvaneció. Cuando Orange [Orange Cassidy] y yo estábamos en la disputa por el Campeonato Internacional, tuvimos esta idea de ‘él tiene a todos sus amigos, necesito algún tipo de respaldo para realmente enfatizar esta historia’. Fue el momento perfecto. Esos chicos vinieron y me ayudaron, y desde entonces simplemente conectamos y trabajamos juntos«, expone Kip Sabian.