El instante en que Arn Anderson decidió retirarse

En el año 2000, Arn Anderson tuvo dos luchas en WCW para cerrar su carrera. En una enfrentó a David Flair en un mano a mano. En la otra se unió a Ric Flair contra el mismo oponente y Crowbar. Entonces, volvió eventualmente a los cuadriláteros que había dejado en 1997 después de juntarse a Steve McMichael contra The Amazing French Canadians (Carl Ouellet y Jacques Rougeau) en la misma empresa. Ahora, ¿cuál fue el instante en que se dio cuenta de que no podía seguir luchando? «The Enforcer» lo revela en The ARN Show.

► El retiro de Arn Anderson

«Bueno, todos quieren saber quién es tu oponente favorito, tu combate favorito, ya sabes, tus promos favoritas. Sabes, lo que destaca en cuanto a promos, porque no fue una promo, fue la noche en la que me despedí en Charleston, Carolina del Sur, o Columbia, Carolina del Sur. Porque fue una promo que salió del corazón. Sabía que había terminado. Pedí un tiempo a Eric en el programa para decir adiós porque sabía, ya sabes, por las circunstancias que he contado algunas veces, donde un tipo se me acerca y me da una palmada en la espalda en el gimnasio y dice, ‘Oye, hombre, ¿dónde has estado? No te he visto en un tiempo.’ Y cuando lo hizo, fue como una descarga eléctrica.

«Fue completamente por mi cuello hasta mi trasero, supongo. Y solté una botella de agua que tenía en la mano. Fue como… ni siquiera sé cómo explicarlo, excepto que simplemente apagó mi sistema. Y de inmediato me dije a mí mismo, mi conciencia dijo, este tipo pesaba alrededor de 150 libras, tenía unos 5’6″. Dije, ‘Si este tipo puede provocarme esa reacción física solo dándome una palmada en la espalda, no hay forma de que pueda seguir luchando.’ Y sabes en ese momento que ha terminado. ¿Sabes?, no es cuestión de ‘Voy a buscar alguna confirmación de mi quiropráctico,’ o de mi cirujano o lo que sea, simplemente sabes en ese momento que tus días como luchador han terminado.»