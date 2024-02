Logan Paul apoya a Cody Rhodes sobre The Rock, y ésta es la razón

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el actual Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul, también se mostró en contra de la decisión creativa de Triple H de que Cody Rhodes no finalice su historia y no luche ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en WrestleMania 40.

Ahora se conocen más detalles que hacen que Logan Paul esté mucho más en contra de que veamos a The Rock robarle el lugar destacado a Cody para la próxima WrestleMania y luche ante su primo, Roman Reigns. Y es que se ha podido saber que fue The Rock quien presionó y con todo su poder, consiguió este cambio en el cartel de última hora.

Esto, debido a que Dwayne Johnson considera que con su presencia, está no solo creando algo histórico, en lo cual puede estar en lo cierto, sino también, «salvando» el cartel de WrestleMania tras las salidas de CM Punk y Brock Lesnar del cartel, algo en lo cual muchos fans y hasta colegas de profesión están en desacuerdo.

Pero en el caso de Paul, hay una razón más por la cual no quiere a The Rock, y la misma, se volvió a hacer viral luego de que emitiera un mensaje en X pidiendo que se respete a Cody Rhodes y su papel para WrestleMania:

«Queremos a Cody».

«Si te preguntas por qué Logan Paul está en el equipo de Cody, aquí te recordamos por qué él y Rock tuvieron una disputa. #AmigosDeVerdad».

If you wondering why Logan Paul is on team Cody. Here is a reminder on why him and Rock had a falling out. #RealFriends pic.twitter.com/LOG643X7Jo

— Aaron Busby 🏁 (@MrBusby4o8) February 4, 2024