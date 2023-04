Impactante herida de Finn Bálor tras su lucha ante Edge en WrestleMania

Sin duda, Finn Bálor es un luchador bastante profesional, pues pese a tener una enorme herida en la cabeza, terminó el combate ante Edge en WrestleMania 39.

The Demon enfrentó al miembro del Salón de Fama dentro de un combate Hell in a Cell. Durante éste, salieron a relucir palos de kendo, mesas, sillas y escaleras.

Justo uno de estos últimos utensilios fue usado por Edge, quien se lo aventó a la cara al irlandés, quien recibió un enorme impacto en la cabeza.

Edge busts Finn Balor's head open with this maneuver. Medics tried to give Finn medical service. He was not having it. #WrestleMania pic.twitter.com/UbbudgRKnd

