De perder en UFC 287, Masvidal contempla retiro

Jorge Masvidal dice que UFC 287 puede ser su paseo final si no tiene éxito. Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) se enfrenta a Gilbert Burns (21-5 MMA, 14-5 UFC) en el co-headliner del sábado en Miami-Dade Arena en Miami.

El cartel principal se emite en pago por evento después de las preliminares en ESPN y las preliminares tempranas en ESPN+. Masvidal, de 38 años, tratará de romper una racha de tres peleas contra Burns. Por mucho que una derrota lo disuadiría, una victoria podría llevarlo a una oportunidad por el título contra el campeón de peso welter Leon Edwards, que busca venganza por su altercado entre bastidores en un evento de UFC Londres en 2019.

“Este podría ser el último”, dijo Masvidal durante el episodio “Countdown” de UFC 287. “Si pierdo, más o menos lo doy por terminado. Pero una victoria contra Gilbert significa que las cosas van en la dirección correcta. Así que si tiro los dados y lo hago todo bien, voy a por todas“.

Masvidal no es ajeno a las situaciones en las que debe ganar. Después de derrotas consecutivas en 2017, “Gamebred” se tomó un tiempo libre y regresó para tener un notable 2019 con finales de Darren Till, Ben Askren y Nate Diaz, que lo dispararon al superestrellato.

“Creo que estoy en mi mejor momento en este momento -mi (juego) mental, mi físico- y ahora tengo que salir y demostrarlo”, dijo Masvidal. “Tengo la espalda contra la pared. Voy a empezar mi resurrección aquí, en el condado de Miami – Dade, la ciudad que me vio nacer, que me hizo, que me moldeó, así que estoy más que emocionado. El 8 de abril, doy todo lo que tengo. Si gano, seguiremos tirando los dados hasta que consigamos ese pu*to cinturón”.