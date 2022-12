Ilia Topuria: “Quiero pelear con Brian Ortega”

Ilia Topuria ha pedido una oportunidad contra el ex contendiente al título de UFC Brian Ortega. El joven de 25 años acababa de vencer a Bryce Mitchell por sumisión en forma de triángulo de brazo en UFC 282. La victoria extendió su récord a 13-0 en general y 5-0 en UFC.

Durante su entrevista posterior a la pelea con Laura Sanko, se le preguntó a Topuria si tenía en mente a un futuro oponente potencial. Su respuesta fue un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño del sur de California.

“Quiero pelear contra T-City Brian Ortega a continuación. Si UFC trae un evento a España, sería increíble. Tal vez una oportunidad por el título, pero sé que el hombre bajo [Alex Volkanovski] está ocupado en este momento engordando aún más de lo que es… Si no es él, quiero pelear con Brian Ortega».

Ortega (15-3) ha sufrido derrotas consecutivas. Compitió por última vez en UFC en ABC 3 en julio, donde sufrió una lesión en el hombro que terminó abruptamente con su pelea en el evento principal contra Yair Rodríguez. Desde su debut en UFC en 2014, Ortega ha competido dos veces por el título de peso pluma de UFC.

Podría decirse que el nativo de Los Ángeles es uno de los mejores practicantes de jiu-jitsu en el UFC. El jugador de 31 años tiene siete victorias por sumisión en su récord junto con tres nocauts. También ha recibido cinco veces «Fight of the Night» y dos veces ganador de la bonificación «Performance of the Night».

El campeón de peso pluma Alex Volkanovski intentará convertirse en doble campeón contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 284 en febrero. El PPV también contará con una pelea por el título interino de peso pluma entre Josh Emmett y Yair Rodríguez.