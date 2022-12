GLEAT: Cartel «MMA Ver.0»

Quedó definido el cartel para la primera función que ofrecerá GLEAT en las MMA. El evento «MMA Ver.0» tendrá lugar el 14 de diciembre en el Tokyo Korakuen Hall.

► «MMA Ver.0»

Todo está listo y el día de hoy, 13 de diciembre se celebró la ceremonia de pesaje de todos los contendientes. Se anunció que el encuentro entre Hikaru Sato y Taisei se canceló por una lesión que sufrió Sato en la espalda que lo mantendrá inactivo por dos semanas. Debido a que esto fue un incidente repemntino, no hubo posibilidad de encontrar un sustituto.

El encuentro estelar será la confrontación entre Tetsuya Izuchi contra Yuki Kondo, el veterano peleador de MMA que ha competido en UFC,PRIDE, Sengoku, Palace Fighting Championships, Bodog FIGHT y DEEP. Izuchi es el joven líder de la facción 60 Seconds pero que tiene experiencia en Grappling.

En la semifinal, el veterano Minoru Tanaka, que tiene experiencia en Shootboxing. Su rival en turno es el también experimentado Takuya Wada, quien ha practicado Jiu Jitsu Brasileño, Sambo y Shoot Wrestling. Luchó en Pancrase; aunque también practica lucha libre, siendo uno de los pilares en la conformación de la empresa Hard Hit de Hikaru Sato.

La joven estrella junior en ascenso de AJPW, Dan Tamura, fue invitado a la función para enfrentar a Hideki «Shrek» Sekine. Tamura ha practicado judo mientras que Sekine tiene experiencia en Jiu-Jitsu Brasileño y Judo.

Otro de los integrantes del roster luchístico de GLEAT que incursionarán en la división MMA es Yu IIzuka, que tiene preparación en Sambo y MMA. Su rival en turno es el experimentado Daisuke Nakamura, quien ha praticado MMA y sumisiones, ha trabajado en empresas como DREAM , Strikeforce , M-1 Global , ZST , Cage Rage , PRIDE , Vale Tudo Japan , DEEP, K-1 y Cage Force. Además incursionó en la lucha libre profesional con U-Style y NOAH.

La joven karateka Maya Fukuda debuta en esta lides ante Minoru Kikuchi, quien también tienen una carrera relativamente nueva.

El cartel completo queda así:

GLEAT «GLEAT MMA VER.0», 14.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. MMA Rules (2×5 Min): Toru Sakakibara vs. Nobuya Hasegawa

2. Kickboxing Rules (3×3 Min): Soma Watanabe vs. Shuya Arimura

3. Kickboxing Rules (3×3 Min): Maya Fukuda vs. Minori Kikuchi

4. Grappling Rules: Yu Iizuka vs. Daisuke Nakamura

5. Grappling Rules: Dan Tamura vs. Hideki «Shrek» Sekine

6. MMA Rules (2×5 Min): Hikaru Sato vs. Taisei

7. MMA Rules (3×5 Min): Minoru Tanaka vs. Takuya Wada

8. MMA Rules (3×5 Min): Tetsuya Izuchi vs. Yuki Kondo