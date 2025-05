Idrinq se convierte en bebida oficial de AEW

All Elite Wrestling va a incluir un logotipo en la lona de sus cuadriláteros. Se anuncia de manera oficial su alianza con la marca Idrinq. Y esa no es la única noticia. No te pierdas el comunicado a continuación.

► AEW x Idrinq

idrinq anuncia una asociación exclusiva con All Elite Wrestling

13 de mayo de 2025 – Hoy, idrinq anunció una asociación exclusiva con All Elite Wrestling (AEW), convirtiendo a idrinq en la Bebida Oficial de Productividad de AEW.

Desarrollada con más de 50 patentes internacionales, idrinq alienta a sus consumidores a “Probar la Ciencia” al presentar una mezcla patentada al público de AEW. idrinq ofrece una fórmula única sin estimulantes diseñada para mejorar el estado de alerta mental, la concentración y los niveles de energía. idrinq se enorgullece de llevar su nueva bebida alternativa para la mente y el cuerpo a atletas y fanáticos en todo el mundo.

Con esta nueva asociación, idrinq aparecerá en la programación semanal de AEW en TBS, TNT y la plataforma Max, así como en varios eventos de pago por ver de AEW. Como la Bebida Oficial de Productividad de AEW, idrinq tendrá colocación de logotipo de primer nivel tanto en el ring como en las transmisiones en vivo por televisión. Con la evolución de esta alianza entre ambas entidades, idrinq se complace en anunciar que el talento de AEW también participará en el camino conjunto de AEW/idrinq.

«Los fans de AEW aportan la energía, y ahora tienen la bebida perfecta para acompañarla—sin el bajón», dijo Norbert Vergez, CEO de idrinq. “En idrinq, creemos que el rendimiento máximo comienza con una mente clara, por eso creamos esta bebida de productividad única en su tipo, que mejora el enfoque y la resistencia sin cafeína ni estimulantes. Aliarnos con AEW—donde la precisión mental y física lo es todo—simplemente tiene sentido. Ya sea que te prepares para una gran lucha, un entrenamiento, o simplemente enfrentes un día difícil, idrinq te ayuda a mantenerte enfocado, alerta y en la zona—de forma natural.”

Sobre idrinq

idrinq es una bebida de productividad revolucionaria diseñada para potenciar tanto la concentración mental como el rendimiento físico, sin cafeína, taurina ni estimulantes sintéticos. Creada por científicos alemanes y respaldada por más de 50 patentes internacionales, idrinq combina ingredientes clínicamente estudiados como ácido alfa-lipoico R(+), L-arginina y un complejo completo de vitamina B para apoyar la claridad cognitiva, la oxigenación sanguínea y la energía celular.

A diferencia de las bebidas energéticas tradicionales que dependen de subidas rápidas y bajones inevitables, idrinq ofrece una solución más inteligente y basada en la ciencia para un rendimiento sostenido. Ya seas atleta, creador artístico, profesional o estudiante, idrinq te ayuda a mantenerte enfocado, alerta y equilibrado—de manera natural. Con cada lata, no solo estás bebiendo para obtener energía—estás bebiendo para el Poder de la Mente.

idrinq ya está disponible en idrinq.com.

Descubre la bebida de productividad respaldada por la ciencia que te ayuda a mantenerte enfocado, alerta y con control—sin el bajón.