Kenny Omega: «No tengo libertad creativa en AEW»

Recientemente, el talentoso y querido luchador, Kenny Omega, sorprendió con sus declaraciones. Y es que, en una entrevista con Adi Shankar, reveló que lo que más lamenta de haber aceptado ser Vicepresidente Ejecutivo de AEW, es que perdió su libertad creativa fuera de la televisión, fuera lo que pasa en AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Kenny Omega lamenta perder su libertad creativa fuera de AEW , como, por ejemplo, en Being The Elite

«Para mí, una de las cosas más lamentables de convertirme en un Vicepresidente Ejecutivo (EVP) para AEW fue que ahora éramos responsables de todo lo que hacíamos o decíamos. Si algo no se alineaba con lo que quería la cadena, o si ofendía a los fanáticos que presentaban una queja formal, podíamos ser sacados del aire de inmediato. Esa es una gran responsabilidad, no solo para nuestros fanáticos, sino para las cientos de personas empleadas en AEW.

«Me hizo extrañar los días en que solo éramos un grupo improvisado de personas siendo creativas, haciendo lo que pensábamos que entretendría a nuestros fanáticos y atraeríamos a nuevos.

«Solíamos ser yo, The Young Bucks, Hangman Adam Page, Cody Rhodes; todos éramos personas respetuosas y educadas, solo tratando de hacer cosas buenas en ‘Being The Elite‘. Nunca intentamos lastimar a nadie. Si hacíamos algo polémico o controversial en personaje, siempre era para contar una historia y tenía un propósito. Pero los tiempos han cambiado. Recientemente estuve viendo algunos clips antiguos con los Bucks, solo riéndonos de lo tonto y divertido que solía ser todo. Sabíamos que estábamos bromeando, y los fanáticos también lo sabían. Se reían con nosotros y de nosotros, y eso nos encantaba.

«Ahora es un poco triste que ya no podamos hacer eso. Nadie salía lastimado por eso en aquel entonces. Nadie saldría lastimado si lo hiciéramos ahora. Pero hoy en día, alguien se ofendería e intentaría hacernos daño en respuesta, y se sentiría empoderado haciéndolo. Así que ahora me quedo en mi caparazón y hago lo que me pagan por hacer. Esa parte definitivamente es un bajón».