“Ian Garry: “Dana White sabe que soy una estrella en ascenso”

Ian Garry cree que la finalización de Daniel Rodríguez el fin de semana pasado en UFC on ABC 4 marcó un punto de inflexión en la opinión pública.

Garry, un luchador de artes marciales mixtas irlandés, ha estado ganando popularidad en UFC con su impresionante racha de victorias. Después de su victoria sobre Rodríguez, Garry expresó su confianza en que su desempeño lo ha llevado a un nuevo nivel de reconocimiento en la opinión pública.

Garry cree que su estilo de lucha emocionante y su dedicación a su oficio lo han convertido en un competidor a tener en cuenta en UFC. Con su juventud y talento, Garry tiene un futuro brillante en el mundo de las artes marciales mixtas.”

“Si alguien va a sentarse aquí y criticarme ahora, entonces simplemente es un hater. Porque no hay absolutamente nada que alguien pueda decir para tener sentido hablando negativamente. Acabo de entrar y noquear a un tipo que nunca había sido noqueado antes. Lo hice con absoluta facilidad. No solo lo hice con absoluta facilidad, sino que lo hice con el tipo que estaba clasificado como No. 15 en el mundo. Todo lo que puedes hacer es sentarte y decir: ‘Wow, este chico es impresionante’. Eso es todo. Cualquier otra cosa, eres solo un hater“.

Garry recibió elogios de varios jugadores influyentes después de su impresionante actuación en la noche, donde ganó el premio a la Actuación de la Noche. Su mentor y compatriota Conor McGregor lo elogió en las redes sociales, destacando su talento y dedicación.

Además, el presidente de UFC, Dana White, también se mostró muy optimista con el joven de 25 años, reconociendo su potencial y habilidades en el octágono. Con el apoyo de estas figuras influyentes en el mundo de las artes marciales mixtas, Garry está en camino de convertirse en un competidor destacado en UFC.

“Soy lo que digo que soy. Sé de lo que soy capaz y es hora de que la organización y las personas que dudan de mí también lo vean. … Dana debería estar emocionado por mi potencial, porque es otra superestrella en proceso de creación“.