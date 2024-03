Ian Garry: «Colby Covington no ha dicho sí va a pelear conmigo»

Se intercambiaron videos en línea, pero Ian Machado Garry duda que Colby Covington realmente quiera pelear con él.

Garry (14-0 MMA, 7-0 UFC) llamó a Covington después de derrotar a Geoff Neal en UFC 298 , y Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) finalmente respondió a su desafío, pero con estipulaciones .

Las estipulaciones de Covington giraban en torno a la esposa de Garry, Layla, pero Garry cree que el ex campeón interino sólo está tratando de retrasar el proceso.

«Débil, fue débil. Esa es la verdad, y regresamos con una respuesta mejor. Pensé que era débil considerando que no me mencionó. No había nada que hacer para pelear conmigo.

“Esta es la cuestión: está tratando de evitarme. No quiere hablar de la pelea. Es un hombre de excusas. La verdad es que a ver si firma el contrato. Veamos si entra al octágono, o si simplemente intenta correr, o si simplemente intenta extenderlo y lograrlo. En mi opinión, es un cobarde”.

Garry no puede decir que haya negociaciones en curso con UFC para pelear contra Covington, y si la pelea no se materializa, no será por su culpa.

«Puedo decirles que fui yo quien lo llamó en el octágono. Soy yo quien ha estado acosando a UFC. No ha dicho que sí. Eso es todo. Depende de él. No ha firmado ningún contrato. Depende de él”.

Garry lanzó su propia estipulación, rindiendo homenaje al combate “I Quit” de la WWE de TKO Group Holdings Inc., en el que quiere que el perdedor nunca vuelva a competir en MMA.

“Voy a hacer que Colby diga (‘Renuncio’) – eso es lo que vamos a hacer. Voy a tenerlo, golpeándole la cara contra la lona. Voy a señalar con su cara a Donald Trump y le diré: ‘Díselo, díselo a tu presidente’. No me lo digas. Díselo a Trump. Quiero que te mire a los ojos cuando digas (“Renuncio”)”.