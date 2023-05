Holly Holm reemplaza a Miesha Tate en UFC FN 225

Miesha Tate está fuera de su pelea con Mayra Bueno Silva en UFC Fight Night 225 el 15 de julio debido a una lesión, y Holly Holm ha entrado para reemplazarla.

Se esperaba que el combate entre Rafael dos Anjos y Vicente Luque encabezara la velada, pero acaba de ser aplazado hasta el 12 de agosto, por lo que Holm contra Silva será ahora la pelea estelar.

Holm es actualmente la número 3 del peso gallo y viene de ganar por decisión unánime a Yana Santos en marzo. En sus últimos cuatro combates, también ha ganado a Irene Aldana y Raquel Pennington, aunque también sufrió una derrota por decisión dividida ante Ketlen Vieira en mayo del año pasado.

Silva, por su parte, se encuentra en una racha de tres victorias consecutivas en las que ha vencido por decisión a Wu Yanan y ha vencido por sumisión a Stephanie Egger y a Lina Lansberg, lo que la ha aupado al número 10 de la clasificación del peso gallo.

Holm vs. Silva encabeza un cartel de UFC Fight Night 225 que aún no tiene destino confirmado, pero que también cuenta con los combates Walt Harris vs. Josh Parisian y Norma Dumont vs. Chelsea Handler.

