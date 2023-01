Hill: “Espero que Smith tenga oportunidad titular”

Para ser claros, el nuevo campeón de peso semicompleto de UFC, Jamahal Hill, quiere que su primera defensa del título sea contra Jiri Prochazka, pero si el momento no funciona, agradecería una pelea con su “hermano”, Anthony Smith .

Después de todo, originalmente estaba programado que Hill y Smith se enfrentaran el 11 de marzo hasta que la pelea se canceló en diciembre inmediatamente después de que Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev pelearan en un empate en UFC 282. Debido a que ese enfrentamiento no logró entregar un nuevo campeón de 205 libras, el UFC recurrió a Hill y Glover Teixeira para una pelea por el título vacante el fin de semana pasado en UFC 283, que Hill dominó para convertirse en el primer alumno de la Serie Contender de Dana White en ganar el oro de UFC.

Nuevamente, Prochazka, el hombre que tuvo que renunciar al cinturón que recogió Hill, es a quien “Sweet Dreams” prefiere ante todo, pero hay dudas sobre su línea de tiempo para regresar de una lesión en el hombro. Entonces, ¿Qué pasa con Smith, quien fue catalogado como el peleador suplente de UFC 283?

“Nada sería más feliz para mi hermano tener la oportunidad de ganar el oro, incluso si es en mi contra. Ha existido por mucho tiempo. Ha estado trabajando. Tenía hipo donde se rompió el tobillo, algo que estaba fuera de su control. Aparte de eso, lo ha estado matando. Se alejó como tres contendientes directos, muchachos prometedores, muchachos hambrientos”.

Esas tres victorias seguidas fueron contra Devin Clark, Jimmy Crute y Ryan Spann, pero eso fue antes de que Smith perdiera su pelea más reciente contra Ankalaev en julio pasado en UFC 277. Durante el nocaut técnico en la segunda ronda, Smith sufrió una fractura de tobillo .

Aún así, el UFC le dio a Smith la oportunidad de respaldar la pelea por el título entre Hill y Teixeira con cuatro semanas de anticipación. Aunque finalmente no se necesitó a Smith, no logró alcanzar el peso de campeonato en UFC 283 .

Smith peleó anteriormente por el título de peso semicompleto de UFC en 2019 cuando perdió por decisión unánime ante Jon Jones en UFC 235. Hill, quien es amigo de Smith y entrenó con él antes de UFC 283 , espera que perder peso no afecte su oportunidad de ganar una segunda oportunidad por el título.

“No le dieron exactamente la mayor cantidad de tiempo. Creo que se lo mencionaron y mencionaron: ‘Oye, probablemente podríamos usar a alguien como respaldo’. Entonces no lo hicieron oficialmente el respaldo hasta Navidad o algo así. Era pesado, ¿sabes a lo que me refiero? Simplemente no fue suficiente tiempo. …

“Espero que no le reprochen esa pérdida de peso solo por el tipo de notificación que recibió. Además (él) también venía de una lesión. La gente habla del corte de peso. Amigo, se acaba de romper el maldito tobillo. (Estaba) saliendo del sofá por una lesión”.

Tal como resultaron las cosas, la presencia de Smith en Río de Janeiro terminó beneficiando a Hill, por lo que está agradecido.

“Tremendamente”, dijo Hill sobre Smith ayudándolo antes de pelear contra Teixeira. “Él en la parte de atrás antes de la pelea, solo hablando, solo asegurándose de que mi cabeza estuviera nivelada y comprensiva y lista para el momento. Ayudó mucho con eso. Dijo todo y trajo todo. Estaba en el punto”.