Hermano de Saraya: «Tony Khan es un caballero»

Zak Zodiac, también conocido como Zak Knight, uno de los hermanos de Saraya, tuvo recientemente la oportunidad de luchar en ROH. Lo hizo frente a Peter Avalon en el programa del 20 de diciembre. A pesar de que solo tiene 32 años y de que trabaja en otras empresas reconocidas como RevPro, siempre ha buscado dar el salto a los grandes escenarios. También su hermana ha intentado que así fuera. De momento, sin éxito, o sin demasiado (si podemos considerar así ser un luchador profesional que también ha trabajado en NJPW o el CMLL).

Dreams come true 🔥👊🏼 pic.twitter.com/TG2ylOM4VA — The Zodiac Zak Knight (@TheZakZodiac) December 29, 2023

► Zak Zodiac, encantado con Tony Khan

No sabemos si su relación laboral con Ring of Honor va a ir a más o si también tendrá una oportunidad en AEW, pero de momento Zak Knight ha quedado encantado con Tony Khan, como deja ver en una reciente entrevista en Busted Open Radio, lo cual es un buen paso en esa dirección, al menos para sí mismo, sería interesante conocer la opinión del presidente. Además, la relación de Saraya con su jefe siempre ha sido magnífica, según ambos han expresado en diversas ocasiones.

Sobre su deseo de mudarse a Estados Unidos a tiempo completo: «Necesito empezar a conseguir un contrato en algún lugar. He hecho todo lo posible en la lucha libre profesional en el Reino Unido, en Europa, en todo el mundo, pero siento que aún no he conquistado América».

Sobre el retraso para venir a América debido a que aún no tiene visa: «Si me atrapan y me prohíben durante cinco años, ya sabes que no estoy haciéndome más joven… Quiero llegar como un joven rapero, quiero estar en todos lados. Ponme en todos los shows independientes, dame la experiencia».

Sobre conocer a Tony Khan mientras viaja con AEW: «Tony Khan ha sido absolutamente maravilloso, un auténtico caballero».

En cuanto a su posible llegada a AEW, hace unas horas Zak Knight publicaba:

Bring on 2024!

It’s time BOOM 🔥👊🏼 pic.twitter.com/ty5PQmRBni — The Zodiac Zak Knight (@TheZakZodiac) December 30, 2023