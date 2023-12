¿Por qué Billy Gunn nunca fue estelar en WWE?

Billy Gunn tuvo una carrera envidiable en WWE –DX, con quienes entró al Salón de la Fama, The New Age Outlaws, una de las parejas más exitosas de todos los tiempos…- pero nunca alcanzó a ser un luchador estelar de manera individual. No es que sea un tema habitual, el Daddy Ass, es uno de los grandes, y sigue triunfando en AEW, donde es uno de los Campeones Mundiales de Tríos, pero hoy lo tratamos haciéndonos eco de la explicación de Bruce Prichard a dicha cuestión en Something To Wrestle With.

Sobre por qué Billy Gunn no llegó al evento principal en la WWE: «Si ves a Billy Gunn, ¡Dios mío, todavía parece un dios griego hasta el día de hoy! Tiene todas las habilidades y puede hacer cualquier cosa, pero por alguna razón, cuando llega el momento crucial, simplemente no está ahí… Diré lo mismo sobre Road Dogg. Dogg era mucho mejor como luchador de parejas, y cuando pones a esos chicos juntos, hacen magia. Los separas y parte de esa ilusión se desvanece«.

Sobre las dificultades de Gunn con personajes como Mr. Ass: «Tenemos a Billy Gunn, DX, New Age Outlaws. Pensé que encajaba y era un buen personaje para él, excepto que ni siquiera recuerdo The One«.

Continuando con Road Dogg, el miembro del equipo creativo también valora la alianza que formó en su momento con R-Truth.

Sobre la química entre Road Dogg y R-Truth: «Conectaron y eran buenos juntos, y creo que la oportunidad que tuvieron en el aspecto musical también podría haber sido increíble».

Sobre por qué Road Dogg y R-Truth no funcionaron como equipo: «Esa me desconcertó, porque tenías carisma por todas partes y ¡eran buenos!… Creo que en ese momento, ambos probablemente estaban demasiado en sus propias cabezas y eso probablemente fue lo que lo arruinó«.