El ex bicampeón de la UFC Henry Cejudo ha dado su opinión sobre un posible enfrentamiento por el título entre Ilia Topuria y Max Holloway.

El combate está firmemente en la mesa después de los acontecimientos que se desarrollaron en el hito de este fin de semana pasado UFC 300 de pago por evento en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Entre los luchadores más destacados que entraron en la jaula estaba Holloway, ya que el ex campeón del peso pluma se aventuró al peso ligero por segunda vez en su carrera en la UFC para luchar por el título BMF de Justin Gaethje.

Aunque muchos lo daban por perdido, «Blessed» ofreció una clase magistral para ponerse por delante en las tarjetas de puntuación antes de apagar las luces de «The Highlight» a falta de un segundo para el final del combate de cinco asaltos.

Topuria, vigente campeón de las 145 libras, presenció el nocaut desde la jaula. Y fue objeto de una llamada posterior a la pelea de Holloway, que parece favorecer la oportunidad de recuperar el cinturón de peso pluma sobre una estancia continua en 155 libras.

► Cejudo: Topuria tiene que hacer «ajustes» para vencer a Holloway

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Cejudo ofreció un primer desglose del posible enfrentamiento entre Topuria y Holloway.

Aunque «Triple C» no llegó a predecir quién saldría victorioso, sí sugirió que está claro cuál de los dos tendría que ajustar más su estilo de lucha para sacar lo mejor del otro.

«El tipo que tiene mejores porcentajes aparte de la defensa del derribo es este tipo de aquí (Holloway). Ha luchado contra el quién es quién», dijo Cejudo. «¿Quién tiene más probabilidades de ganar esta pelea? La persona que realmente necesita hacer un ajuste en esta pelea, y es una locura decirlo, es este tipo de aquí (Topuria)».

«Ilia Topuria va a tener que ser el tipo que va a tener que hacer ajustes. Si las manos no funcionan, ¿qué es lo siguiente?» continuó Cejudo. «Creo que toma una página de Justin Gaethje. Ataca la pierna adelantada, usa las manos y, con el tiempo, añade la lucha. Esas son cosas que Justin no fue capaz de hacer… No sé quién va a ganar esta pelea. Pero, voy a decir esto, la persona que necesita hacer ajustes es Ilia Topuria «.

Tanto antes como después de su victoria en el UFC 300, Holloway ha sido firme al afirmar que Alexander Volkanovski es el primero en desafiar a Topuria en la primera defensa del georgiano español.

Queda por ver si la UFC perseguirá esa opción u ofrecerá la oportunidad a «Blessed», pero con el título de la BMF en su poder y un lugar en dos top 15 de la división, a Holloway no le faltan opciones independientemente de cómo caigan las cartas.