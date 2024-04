BKFC: Knuckle Mania 4: Perry vs. Alves se celebrará este sábado (27 de abril) en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

El combate estelar de la velada lo protagonizarán el hombre hecho para el boxeo a puño limpio, Mike Perry, y el brasileño Thiago Alves, ex luchador de la UFC. Mike Perry es el boxeo a puño limpio. Punto. Perry ha tenido cuatro combates BKFC, y cada uno de sus competidores han competido en la UFC en un momento u otro. Todo comenzó con el talento TUF Julian Lane De ahí pasó a Michael Page, que ahora está 1-0 en el UFC.

Mike luego noqueó y dañó los dientes del ex campeón de peso medio de la UFC, Luke Rockhold, que en realidad acaba de noquear a Joe Schilling en KARATE COMBAT. En su última salida, Perry tumbó a otro excampeón de la UFC, Eddie Álvarez, que no pudo levantarse del taburete después del segundo asalto. Mike lucha ahora contra el veterano de la vieja escuela de la UFC, Thiago Alves.

La primera pelea de UFC para Alves tuvo lugar en UFC Fight Night 2 en 2005, y su último combate promocional tuvo lugar en UFC on ESPN 7 en 2019. Desde entonces, Alves ha competido en dos combates de BKFC, superando a rivales de la talla del ya mencionado Julian Lane, y también a la estrella de BYB Ulises Díaz. Ahora, a sus 40 años, Thiago compartirá nudillos con Perry, de 32 años.

BKFC: Knuckle Mania 4 también contará con un combate por el título de los pesos pesados, en el que el nuevo campeón, Mick Terrill, defenderá su título contra el campeón de la promoción de los pesos crucero y semipesado, Lorenzo Hunt.

En la cartelera también se enfrentarán los ex pesos pesados de la UFC Todd Duffee y Ben Rothwell. Duffee y Rothwell tenían previsto enfrentarse en diciembre, pero una enfermedad de Big Ben pospuso el combate hasta este sábado.

BKFC: Knuckle Mania 4 tendrá lugar el 27 de abril en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. El cartel principal del PPV comienza a las 22:00 ET. El programa preliminar comienza a las 21:00 ET.

Cartel de combates de BKFC: Knuckle Mania 4

Cartel principal (22:00 h ET)

– Mike Perry contra Thiago Alves: 185 libras

– Lorenzo Hunt vs. Mick Terrill: 265 libras Título

– Todd Duffee vs. Ben Rothwell: 265 libras

– Alfredo Angulo vs. Jeremiah Riggs: 175 libras

– Crystal Pittman vs. Sydney Smith: (W) 135 libras

– Evgeny Kurdanov vs. Julian Lane: 175 libras

– David Díaz contra Shane Jordan: 135 libras

– Andrew Angelcor contra Ruben Warr: 155 libras

– Frank Álvarez contra Víctor Rosas: 135 libras

Preliminares (9pm ET)

– Fernando González contra Vincent Familari: 185 libras

– Tommy Aaron contra Richard Brooks: 155 libras

– Keith Richardson vs. Cody Vidal: 205 libras