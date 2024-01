Henry Cejudo reflexiona sobre el retiro si pierde en UFC 298

Hay mucho en juego para Henry Cejudo en UFC 298. Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC) se enfrentará al veloz Merab Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) el 17 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California, con una cartelera principal que se transmite por pago por -Ver las siguientes preliminares esperadas en ESPN y ESPN+.

Cejudo, quien se quedó corto ante Aljamain Sterling en su pelea por el título en UFC 288, está contemplando colgar los guantes nuevamente si pierde ante Dvalishvili.

“Esto es por el puesto de contendiente número uno. Creo que tener que perderlo ante Aljamain, creo que si fuera a bajar de la clasificación, probablemente habría terminado de pelear de nuevo porque es como si el deporte fuera difícil, hombre. Campos de entrenamiento, tener dos hijos y cosas así. … Es todo o nada, hombre”.

Cejudo se retiró en mayo de 2020 luego de retener su título de peso gallo contra Dominick Cruz. El ex doble campeón de UFC tuvo ganas de regresar tres años después, donde perdió una pelea competitiva ante el entonces campeón Sterling en mayo pasado. Cejudo, de 36 años, admite que el dinero también fue un factor importante en su decisión de regresar.

«Es más una motivación de venganza. No siempre es el amor. Incluso cuando volví al deporte, pensé: ‘Quiero ponerme a prueba’. Me gusta el enfrentamiento (contra Sterling). Han pasado tres años, pero también fue la compensación económica. Quiero decir, no hay nada más fácil para ganar dinero que el juego de lucha”.