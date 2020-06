Henry Cejudo dispuesto a regresar de su retiro para buscar el tercer título

Henry Cejudo está contento con la jubilación, pero hay una pelea que convencería al ex campeón de dos divisiones de UFC para que regrese.

Antes de su victoria sobre Dominick Cruz en UFC 249 , Cejudo había insinuado otro cambio en las divisiones mientras buscaba una pelea contra el rey del peso pluma Alexander Volkanovski . Incluso antes de su última defensa del título, Cejudo ya estaba intercambiando palabras con Volkanovski, quien se espera que defienda su cinturón de 145 libras contra Max Holloway en una revancha a finales de este año.

Según Cejudo, realmente no hay nada más que le interese en este momento en el UFC fuera de esa oportunidad de convertirse en el primer campeón de tres divisiones en la historia.

"He hecho todo en MMA. Estoy satisfecho con mi carrera. Solo habría una pelea que realmente me traería de vuelta, que realmente me despertaría por la mañana.Eso es en contra de Ryan García, ese sería Alexander Volkanovski, ese enano gigante".

“Me encantaría hacerle doblar la rodilla. Ya está a medio camino ".