Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama WWE, fue el que anunció hace una semana el traspaso de Matt Riddle a SmackDown, luego de que este perdiera hace un par de semanas su último encuentro contra Timothy Thatcher en una pelea dentro de una jaula. Se espera que en los próximos días se unan más Superestrellas de NXT, ya sea en Raw o SmackDown.

► La idea de Matt Riddle era atacar a Kurt Angle en su última lucha

Matt Riddle ahora está en SmackDown, aunque no ha debutado; sin embargo aún recordamos su último encuentro contra Thatcher, el cual tuvo diversas críticas, aunque en términos generales fue bueno; sin embargo, Matt Riddle desearía haber podido interactuar más con el réferi en aquel momento.

Recordemos que para ese encuentro WWE trajo a Kurt Angle para ser el réferi invitado especial para el combate entre Riddle y Thatcher. Incluso le ofrecieron a Angle un puesto como gerente de Riddle, pero él lo rechazó.

En una entrevista con Alex McCarthy de Talk Sport, Matt Riddle reveló algo que tenía en mente para Angle. Realmente no quería perder de la forma como sucedió. En cambio, la idea de Matt Riddle era la de atacar a Kurt Angle por arruinarle el encuentro, lo que hubiera resultado en que Riddle atacara al Héroe Olímpico.

“¿Sabes lo que se me pasó por la cabeza originalmente con Kurt Angle? Está la cuestión de que fuera mi manager, pero luego, se me vino algo a la cabeza, y tal vez esto es solo algo codicioso de mi parte, cuando veo a Kurt Angle, incluso si me gusta y soy amigable con él, sé que hay dinero en el hecho de atacar a Kurt Angle".

“¡Realmente esperaba que me costara el combate dentro la jaula y luego el Bro iba a reventar y atacar a Kurt Angle! ¿Algunos Suplexes alemanes contra un medallista de oro olímpico por parte del Semental? Me dices que todo el mundo en casa no sería como '¡no, no se limitó a tirarlo de cabeza!', ¡Porque eso es lo que hago! Hubiera sido una locura."

Es posible que nunca sepamos cómo hubiera sido la relación entre Kurt Angle y Matt Riddle como una dupla, o si eventualmente se habrían enfrentado en el ring. Hubiera sido una lucha interesante entre ambos, considerando que cuentan con una técnica depurada en el ring.