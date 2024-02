Henry Cejudo cambia de opinión sobre su retiro

El ex campeón de dos divisiones de UFC, Henry Cejudo, dijo que abandonaría las MMA si perdía su última pelea, pero no se atiene a esas palabras.

En el período previo a su pelea de UFC 298 contra Merab Dvalishvili, Cejudo dijo en múltiples entrevistas que creía que sería hora de colgar los guantes si no podía levantar la mano. Cejudo terminó perdiendo por decisión unánime ante Dvalishvili, pero después de reevaluar su carrera en los días siguientes, no está del todo listo para dar por terminada su carrera.

Después de todo, Cejudo ya estuvo aquí antes. Se retiró dentro del octágono tras derrotar a Dominick Cruz en UFC 249 en 2020, pero decidió volver a la acción el año pasado.

“Si pudiera cambiar todo, probablemente nunca regresaría, pero ahora que estoy de regreso, me tengo que cagar donde duermo. Por eso no puedo salir así. Así que hoy estoy aquí, damas y caballeros, retomando mi palabra como hombre, enfrentándolos a ustedes, a ustedes la gente, a ustedes mis fans, a ustedes mi familia, a ustedes mis amigos, a ustedes los que odian, que simplemente no puedo salir así. . Chicos, por decir lo menos, esto está lejos de terminar con la ‘Triple C’”.

El resultado de Cejudo en UFC 298 marcó dos derrotas consecutivas, ya que perdió ante el compañero de equipo de Dvalishvili y ex campeón Aljamain Sterling en su pelea de regreso en UFC 288 en mayo. Es la segunda vez en su carrera que Cejudo pierde dos seguidos, pero lo que siguió después de la primera instancia, desató una increíble racha de victorias.

“El sábado por la noche, ¿fue todo o nada para mí? Sí, y lo dije en serio, ¿o en realidad lo dije en serio? ¿He sido realmente un hipócrita conmigo mismo? La última vez que perdí dos veces seguidas, perdí contra Demetrious Johnson y perdí contra Joseph Benavidez. Caí y creé uno de los mayores alborotos en la historia de UFC. Vengando mi derrota ante Demetrious Johnson, venciendo a TJ Dillashaw en EPO. Sacando al contendiente No. 1 Marlon Moraes y pisando los frenos, arrancándole los dientes a Dominick Cruz.

“… Lo que he logrado en los deportes de combate realmente ha sido insuperable. Quizás no les agrado. Puede que no te guste el truco, puede que no te guste la personalidad, pero una cosa que dirás es que Henry Cejudo ha hecho cosas inalcanzables y ha vivido tal vez unas tres vidas en su vida real”.

Cejudo expresó su frustración por poder entrenar adecuadamente para la pelea contra Dvalishvili, pero no quería que pareciera que estaba restando rendimiento a su oponente. También le preocupa que pueda romperse el antebrazo izquierdo. Durante la pelea, se hinchó mucho y todavía hay problemas hoy.

“Triple C” estará atento a la división y otras opciones potenciales fuera del peso gallo, pero su objetivo principal en este momento es regresar a la columna de victorias en su próxima salida.