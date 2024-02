Eric Nicksick quiere que Sean Strickland pelee contra Robert Whittaker

El entrenador en jefe de Xtreme Couture, Eric Nicksick, está abierto a la idea de que Sean Strickland pelee contra Robert Whittaker a continuación.

Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) perdió su título de peso mediano ante Dricus Du Plessis en UFC 297 en enero. Mientras tanto, el ex campeón Whittaker se recuperó de su derrota por nocaut técnico ante Du Plessis superando a Paulo Costa en UFC 298 .

A Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC ) se le preguntó sobre Strickland durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 298, y no descartó el enfrentamiento . El entrenador en jefe de Strickland, Nicksick, elogió mucho a Whittaker.

«Es una gran pelea. En mi opinión, sigo pensando que Robert es el más talentoso de arriba a abajo de la división. Creo que tiene la mayor cantidad de habilidades y es el más peligroso. Siempre he sido un gran admirador de Robert Whittaker. Le he robado muchas técnicas, cosas que ha hecho.

“Lo he visto en el vestuario, calentando, haciendo cosas que puse en mi base de datos y tomé por una buena razón. Creo que es uno de los mejores 185ers que jamás lo haya hecho, y creo que si no hubiera sido por Israel Adesanya, Robert Whittaker habría tenido ese cinturón durante un largo período de tiempo”.

Strickland se ha convertido en uno de los favoritos de los fanáticos y uno de los luchadores más populares (y polarizadores) del roster. Nicksick no tiene ningún problema con que Strickland se mantenga activo, especialmente si puede sacar provecho de su incipiente poder de estrella.

«Es un boxeador profesional y creo que el dinero habla. Entonces, está en una posición en la que puede maximizar su valor en la situación en la que se encuentra, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no ir a pelear? No ha sufrido mucho daño aparte de la pelea con Alex Pereira, por lo que está relativamente sano. Todavía está de vuelta en la habitación, todavía está entrenando duro, está haciendo todo lo que se supone que debe hacer”.