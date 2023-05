La empresa independiente Heat Up continúa con los festejos por diez años de su fundación y 20 del debut luchístico de su presidente TAMURA.

► HEAT UP 10th Anniversary & TAMURA Debut 20th Anniversary Tour ~ Shine In Your Hometown

En batalla especial de tercias, Kaoru Ito, Mitsuya Nagai y Shingo conformaron un poderoso frente que sometió a equipo integrado por Hiroki Sakai, Raimu Imai y SHINGO.

NOROSHI (Akira Jo y Yusaku Ito) obtuvieron la sexta defensa del Campeonato Universal de Parejas Heat Up, pasando sobre Daichi Sato y Tomoki Hatano.

En el turno estelar, TAMURA se proclamó como nuevo Campeón Universal HEAT UP doblegando en un reñido encuentro a Hide Kubota. Esta es la cuarta ocasión que TAMURA se apodera de este cetro. Tras celebrar su victoria, el flamante monarca recibió el reto de Mitsuya Nagai.

Los resultados completos son:

HEAT UP 10th Anniversary & TAMURA Debut 20th Anniversary Tour ~ Shine In Your Hometown, 21.05.2022

Kawakasi Shinyuri Twentyone Hall

Asistencia: 270 Espectadores

1. Shinya Ishida, The Intelligent Sensational Grand Passion Mask No. 4 y The Orthodox No.1 vencieron a Hajime, Kotaro Nasu y Tatsuhito Takaiwa (10:26)

2. Mei Suruga y Sayaka Obihiro derrotaron a Chie Koishikawa y Sayaka (12:19).

3. Kaoru Ito, Mitsuya Nagai y Shingo vencieron a Hiroki Sakai, Raimu Imai y SHINGO (15:02).

4. HEAT UP Universal Tag Team Title: Akira Jo y Yusaku Ito (c) derrotó a Daichi Sato y Tomoki Hatano (15:20) defendiendo el título

5. HEAT UP Universal Title: TAMURA venció a Hide Kubota (c) (24:17) – conquistando el título