Heat Up: Daisuke Kanehira deja título por lesión

El luchador japonés Daisuke Kanehira, estrella y monarca principal de Pro Wrestling Heat Up, anunció su retiro temporal por una lesión en las cervicales y deja vacante el Campeonato Universal Heat Up.

De acuerdo al sitio oficial de Heat Up, se informó que Daisuke Kanehira estará ausente debido a una hernia de disco cervical.

El propio luchador, desde su Twitter informó:

Como resultado de un examen detallado, me diagnosticaron una hernia de disco cervical y mis discos intervertebrales están aplastados en varios lugares. Por esto, devolveré el cinturón individual. Tengo muchos remordimientos por no poder luchar hasta el final y no poder mantener el cinturón, pero definitivamente regresaré al ring para cumplir mi promesa.

La empresa dio este comunicado:

Desde su blog personal, Kanehira hizo un relato detallado del momento que ocurrió la lesión:

Fue la primera vez en mi carrera de lucha libre profesional que no pude moverme durante un combate y tuve que abandonar el ring. En días previos tuve un presentimiento de que algo malo ocurriría, incluso en la función de Okinawa del 26 de marzo, sentí algunas molestias en cuello y espalda, y pensé que había dormido en mala posición.

El 31 de marzo tuve un evento especial en el Circo Yamaguchi patrocinado por Minoru Fujita, donde enfrenté a Ryuichi Sekine. Al día siguiente, la molestia en cuello y espalda me impedía estar mucho tiempo sentado pero pude soportarlo.

Por las noches el dolor aumentaba, y al día siguiente cancelé una presentación en Nagoya y viajé a Tokio para la función en el Shinjuku Face. Después de este evento, el dolor se hizo tan fuerte que me senté en la carretera cerca de la estación de Shinjuku durante aproximadamente una hora. Después me fui a casa sintiéndome mareado.

Dos días después, tuve una sesión de fotos para conocer al Sr. Otani y al Sr. Wildcat, así que tomé un analgésico y fui al Parque Zoológico de la Ciudad de Hamura. Durante la sesión, tuve que mantener los brazos detrás de mí porque me dolía tanto el cuello que solo podía estar en esa postura.

Se me permitió tomar un descanso de la práctica conjunta hasta la lucha por el título del 9 de abril, y continué dando mis clases en el dojo, los estudiantes fueron muy amables

El día de la lucha por el título, tan pronto como entré al lugar, un maestro de la Clínica Osteopática me hizo acupuntura y masajes al lado del dojo en la sala de espera. Después del comienzo del combate, un dolor intenso y la electricidad recorrieron todo mi cuerpo, y no pude moverme en medio del partido y abandoné la línea del frente.

Tamura llegó al lado del ring y no me dejó regresar. De ahí me trasladaron al hospital y me dieron el diagnóstico.

Entonces tomé la decisión de retirarme y renunciar al cinturón que defendí casi un año, pero ahora mi cuello era más importante.

Ya fui operado y mucha gente me ha dado su apoyo y ánimo. Sigue un proceso de rehabilitación y estaré informando eventualmente de mis avances.