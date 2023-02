GZW presenta Resurgencia en Bayamón – Bryan Idol y Natalia Markova en Puerto Rico

Por Drago José

La compañía Ground Zero Wrestling da comienzo a su nueva temporada el Sábado 25 de Febrero 2023 cuando en la cancha bajo techo Braulio Dueño en la ciudad vaquera, Bayamón presente el evento Resurgencia.

Desde las 6:00 de la tarde los fanáticos podrán disfrutar de un Meet and Greet que será dividido en dos grupos. El grupo A a las 6:00 y el grupo B desde las 6:30 de la tarde. Los presentes podrán retratarse con su luchador ó luchadora favorita, habrá firma de autógrafos y mucho más.

Como parte de éste resurgir, la empresa cuenta con talentos del patio é Internacionalmente reconocido como su ex – campeón peso completo Bryan Idol quien regresa para medirse a ahora ex – luchador de LAWE, Riviero.

Batalla femenil y en lo que hemos catalogado como un choque de naciones. Colombia contra Rusia, cuando parte de Controversial Inc, La Brava se enfrente a Natalia Markova quién se presenta por primera vez en la Isla del Encanto. Definitivamente este encuentro será uno de pronóstico reservado.

Por otra parte habrá una triple amenaza para coronar al nuevo campeón Junior completo.

Larah Dominatrix v.s. Leo Ramos v.s. Yomar La Presión, otro encuentro que dará de que hablar en la nueva era de la empresa.

Otros que verán acción lo son Los Hermanos Reyes, Salazar y Sr. C (Controversial Inc), Johnny Rose y Danny Angel (The Chosen Generation) y Adam Riggs.

También dirá presente Miyamoto traído por Venganza Letal quién prometió una nueva ola de violencia en la GZW por parte de este señor quién domina las artes marciales y eso lo hace más peligroso dentro del ring.

Y mucho más por confirmar.

Entrada General – $10.00 dólares

Menores de 11 años entran libre de costo acompañados por un adulto.