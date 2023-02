“(…) Cambió mi carrera, cambió mi vida. Esa noche en la que vencí a Nick Gage, cambió todo para mí. Sé que crearía cierto revuelo, por eso lo hice… No anticipé cuánto revuelo generaría”. Matt Cardona pronunciaba estas palabras recientemente en Pro Wrestling Boom acerca de su victoria ante Nick Gage para ganar el Campeonato Mundial GCW. En el mismo podcast, también alababa a Chris Jericho por cómo lo ayudó en su carrera; es interesante apuntar que Cardona es actualmente el Campeón Oceánico del Crucero de Jericho.

► Matt Cardona alaba a Chris Jericho

“Chris Jericho es alguien a quien admiraba cuando era niño. Me ha ayudado en mi carrera de tantas maneras que ni siquiera puedo contarlas. En el pasado, estaba usando las mallas de una sola pierna en la WWE y él me hizo a un lado y me dijo: ‘Está bien, comentaron esto sobre ti’. Es hora de cambiar a baúles y ser tomado más en serio. Solo cosas así. Siempre ha sido un gran apoyo y, ya sabes, todos estos años después, en noveno grado tenía un pastel de cumpleaños con Chris Jericho y ahora soy el Chris Jericho Oceanic Champion”.

Como curiosidad, ambos luchadores compartieron el encordado en 7 ocasiones, todas ellas cuando trabajaban juntos en la WWE, de 2010 a 2016. Y llegaron a tener un mano a mano en Raw. Aunque nunca tuvieron una rivalidad. Quizá en el futuro vuelvan a verse las caras. En estos momentos continuando con Cardona, se encuentra en una rivalidad con Joe Hendry en torno al Campeonato Digital Media en IMPACT! Wrestling. Y no parece que esté interesado en AEW. De hecho, casi lo parece más en volver a ser una Superestrella.

¿Qué te parecen las palabras de Matt Cardona sobre Chris Jericho?