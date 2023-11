Gunther: «Estaba seguro de que no vendría a WWE»

Antes de unirse a la WWE a través de NXT UK, Gunther luchó como independiente durante 13 años y estaba seguro de que no entraría a una gran compañía. Había trabajado en algunas de las más prestigiosas de la escena, como PWG, PROGRESS o wXw. Y también en NJPW. Cabe mencionarse también que tampoco tenía intención de mudarse a Estados Unidos, lo cual terminó haciendo cuando la marca británica cerró. Y menos mal, para él, para todos. Pero volvamos a aquella seguridad que sentía de que esto nunca pasaría haciéndonos eco de sus declaraciones a Chris Van Vliet.

WALTER committing aggravated assault on Zack Sabre Jr.'s person Pro Wrestling Guerrilla

All Star Weekend 13

10.21.2017 pic.twitter.com/anHiVFE1tM — WrassleWave (@WrassleWave) May 12, 2022

► Gunther no quería unirse a WWE

«Sí, siempre estuve seguro. En 2005, tuve mi primera experiencia en la lucha libre, ¿sabes? Luego, después de unos años, la escena de la lucha libre en Europa, especialmente en los países de habla alemana, era muy pequeña. A nadie le importaba. No la transmitían por la televisión abierta, en general, te miraban de manera rara cuando veías lucha libre. La mayoría de la gente no sabía qué estaba pasando, no era un tema de conversación en el entretenimiento convencional. Todo eso parecía tan lejano, incluso hace diez años.

«Alguien de Inglaterra, creo que Sheamus, Drew [McIntyre] y Stu fueron de los primeros europeos en ir allá y realmente triunfar, o Cesaro. Luego, durante mucho tiempo, no hubo nada y parecía algo irreal, así que no me planteaba ese objetivo. Siempre fue mi meta ganarme la vida como luchador profesional. Siempre fue mi meta. Quería convertir esto en mi profesión porque ahora sé algo al respecto, tengo pasión por ello y no quería trabajar en un empleo que me aburriera. Siempre quise que fuera mi profesión.

WALTER/Gunther vs. Eddie Kingston highlights – PROGRESS (7.6.2019)pic.twitter.com/PRKfX3xGUr — headskull (@awesomePuro) November 10, 2023

«Cuando lo logré, ya era algo increíble. Cuando me convertí en luchador a tiempo completo, básicamente tuve que ser autónomo. Cada vez que iba a una agencia o entidad gubernamental, ya fuera para la pensión o el seguro de salud y todas esas cosas, me miraban como si fuera de otro planeta. Creo que en ese momento, yo era la única persona en Alemania que era luchador profesional. Eso ya fue un gran paso y luego todo lo demás se fue dando con el tiempo.

«Las independientes cambiaron mucho, fue antes de la COVID, hubo un gran auge en la escena independiente en Inglaterra especialmente, pero también en todos los estados. WWE decidió abrir las puertas al mundo de la lucha libre independiente y también a Europa, así que eso abrió muchas más posibilidades, obviamente. Nunca fue mi sueño principal venir, creo que estaba más emocionado por luchar en All Japan en algún momento como un gran sueño que estar en WWE.»

A night out at wXw is great. Not only do you see fabulous wrestling, you might even get WALTER live in concert! @WalterAUT @wXwGermany #wXwFAN ➡️ https://t.co/85PGSVwR4a pic.twitter.com/eTQFzJOByI — Dan (@GolazoDan) September 5, 2018