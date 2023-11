La compañía de lucha libre independiente Xtreme Pro Wrestling presentó su evento Theatre Of Brutality 6, el cual se llevo a cabo el 21 de noviembre, desde MillerBeach PerforMance Theater en Gary, Indiana. El evento fue transmitido por streamxpw.com

Xtreme Pro Wrestling (XPW) es una promoción de lucha libre profesional conocida por su estilo de lucha duro y extremo, con historias violentas y controvertidas. XPW se ganó la reputación de traspasar los límites de la lucha libre tradicional e incorporar elementos de entretenimiento y deportes extremos.

► Resultados Xtreme Pro Wrestling

No Ring Death Match: Dr. Redacted venció a Bull Bronson

No Ring Death Match: Mickie Knuckles venció a Jesse Daniels

No Ring Death Match: MASADA venció a JJ Escobar