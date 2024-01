Grayson Waller: «Soy un mentor para Logan Paul»

Grayson Waller es fanático del trabajo de Logan Paul en WWE y se ve a sí mismo como una especie de mentor para el Campeón de Estados Unidos. Y puede tener más sentido del que parece si pensamos en que ambos son dos de los luchadores más odiados de la empresa, que ambos trabajan en SmackDown, que Waller tiene una carrera más extensa, aunque también joven, como Superestrella, o que cada uno ha tenido su rivalidad con Kevin Owens, que está buscando destronar a «Maverick».

«Logan es un gran tipo. A personas como LA [Knight] no les gusta que esté en la WWE. Creo que Logan ha sido genial en la WWE. Ha llegado y realmente le gusta lo que hacemos. Es un hombre loco. Hará prácticamente lo que sea necesario. Es bueno tener a alguien como Logan cerca. Puedo ayudarlo. De alguna manera, soy un poco su mentor.»

En esa misma entrevista, que hizo con LA Knight, de ahí que lo mencione, Grayson Waller intentó golpear a un miembro del equipo:

Grayson Waller: "You guys come here to disrespect us? Are you kidding me!?"

Props to LA Knight for staying chill.pic.twitter.com/fcjhGDxzsH

— Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) January 17, 2024