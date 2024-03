Grasso y Shevchenko serán entrenadoras de The Ultimate Fighter 32

“The Ultimate Fighter” está de regreso. Como anunció el viernes el CEO de UFC, Dana White, “TUF 32” contará con la campeona de peso mosca femenino de UFC Alexa Grasso y la ex campeona Valentina Shevchenko con una fecha de estreno programada para el 4 de junio en ESPN.

El elenco aún no ha sido revelado, pero sí estarán presentes los pesos pluma y mediano masculino. Se esperaba que Grasso (16-3-1 MMA, 8-3-1 UFC) y Shevchenko (23-4-1 MMA, 12-3-1 UFC) se enfrentaran en una pelea de trilogía como la próxima pelea por el título de la división.

Grasso y Shevchenko se enfrentaron dos veces en 2023, y el primero capturó el título femenino de 125 libras con una gran sorpresa, ganando en el proceso la Sumisión del Año 2023 de MMA Fighting. En la revancha, Grasso y Shevchenko ofrecieron un clásico en el evento principal del evento Noche UFC de septiembre , pero la pelea terminó en un empate dividido.

Aunque no se reveló ninguna línea de tiempo. Ambos vienen de lesiones y pelearán tras el final de la temporada. ClubDeLasMMA informó por primera vez la noticia en Twitter.

Happy International Women's Day!#TUF32 coaches will be @AlexaGrasso and @BulletValentina premiering June 4th on @ESPN! @UltimateFighter pic.twitter.com/JC4msNmWuY

— danawhite (@danawhite) March 8, 2024