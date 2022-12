Gordon Ryan inseguro sobre el futuro en las MMA

Gordon Ryan no planea saltar a MMA en el corto plazo. Ampliamente considerado el mejor luchador vivo de la actualidad y uno de los mejores de todos los tiempos, Ryan es, en muchos sentidos, el rostro del jiu-jitsu competitivo en la actualidad.

Como tal, muchos fanáticos de MMA se han preguntado cómo sería para el campeón de 27 años seguir el camino de tantos luchadores antes que él y saltar a la jaula. Desafortunadamente para los fanáticos de las MMA, el «Rey» Ryan parece estar demasiado concentrado en desarrollar el deporte sobre el que reina.

“No lo sé. John [Danaher] nunca se ha equivocado, nuestro entrenador, nunca se ha equivocado en nada. Nunca se ha equivocado. Me ha contado cosas y, ya sea cinco, tres o siete años después, siempre termina teniendo razón, y John dice: ‘Absolutamente no entres en MMA. Ya ganas un montón de dinero haciendo esto, ya eres considerado el mejor de todos los tiempos, y el jiu-jitsu está a punto de convertirse en la corriente principal, y una vez que se convierta en la corriente principal, a todos se les pagará más y el jiu-jitsu es va a ser un verdadero deporte. Eres la vanguardia de eso y si pasas a MMA ahora, eso podría perderse.’ Así que no lo sé. Tal vez si uno de los otros muchachos del equipo gana un ADCC Absolute o algo así.

“Siempre quise pelear en MMA, pero ahora estoy en una posición tan buena y siento que mi trabajo es empujar el jiu-jitsu por encima hacia la corriente principal. Así que no lo descarto por completo, pero me siento bastante cómodo con solo luchar en este momento».

Sin embargo, ese no fue siempre el caso de Ryan. Mientras hablaba con Helwani, Ryan reveló que se metió en el jiu-jitsu por primera vez después de ver videos antiguos de Royce Gracie en el UFC, diciendo que quería convertirse en un luchador de MMA pero que tuvo un éxito tan temprano con el agarre que decidió seguir. completamente en su lugar. Aun así, Ryan admite que el canto de sirena de las MMA todavía le atrae, tanto que hace unos años había hecho planes para su debut en las MMA, hasta que intervino el destino.

“De hecho, iba a comenzar a pelear en 2019. En realidad me estaba preparando, estaba entrenando. Fui a un evento de Bellator y estaba hablando con algunos muchachos de Bellator, estaba hablando con algunos muchachos de ONE [Championship] sobre pelear MMA, y luego en 2019, justo al comienzo del año, peleé contra João Gabriel Rocha y yo rompí mi LCL y tuve que someterme a una cirugía en mi LCL. Entonces, en el momento en que regresé de la cirugía LCL, el enfoque ya no estaba en MMA, esperaba ingresar al campamento para ADCC … Entonces ese fue el enfoque y luego gané los Absolutos, así que ahora espero con ansias el 2021 ADCC donde tengo que pelear contra André [Galvão], que terminó siendo 2022, y terminé siendo atado de nuevo al jiu-jitsu. Como, ‘Oh, hay algo más que tengo que hacer en jiu-jitsu antes de poder irme’. Y ahora estoy en un punto en el que no tengo que irme.

“Soy como el Mayweather o McGregor del jiu-jitsu. No gano tanto dinero como ellos, pero en proporción al resto de los muchachos. Pero mi objetivo en los próximos cinco a 10 años es tener atletas, al menos con dinero; la mayor parte de mi dinero proviene de la instrucción. La mayor parte de mi dinero de jiu-jitsu proviene de videos instructivos, así que no creo que nadie vaya a ganar tanto dinero enseñando como yo, porque creo que soy mucho mejor maestro, pero creo que en el próximo de cinco a 10 años, los atletas podrían estar ganando un dinero similar al que estoy ganando ahora solo a través de las bolsas de la competencia. Creo que un atleta de jiu-jitsu en los próximos cinco a 10 años debería ganar más de $ 1 millón al año solo compitiendo. Y si podemos hacer eso, creo que tendremos algo a nuestro favor”.