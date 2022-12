Solo Sikoa derrotó a Sheamus con ayuda de The Usos

Solo Sikoa y Sheamus se enfrentaron en un mano a mano, en algo que es parte de la rivalidad de The Bloodline con The Brawling Brutes.

Los dos luchadores demostraron que son combatientes recios y peligrosos, soltando golpes poderos y ataques con mucha fuerza; sin embargo, no estuvieron solos, pues abajo del ring, The Usos y el resto de los «peleoneros» estuvieron apoyando a sus compañeros.

Las cosas estuvieron muy tensas y las cosas parecían que se irían a cualquier lado. Sin embargo, las cosas se suscitaron de la peor forma.

The Usos ayudaron a Sikoa para que no fuera rendido con un cangrejo, lo que hizo que Ridge Holland y Butch entraran al quite y aunque Sheamus dejó fuera de combate a los samoanos, Sikoa terminó por acabar con el celta.

Al final, los integrantes de The Bloodline atacaron a Sheamus, pero Drew McIntyre llegó al rescate.