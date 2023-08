Golden Elite cae en ALL IN: Konosuke Takeshita logró derrotar a Kenny Omega

The Golden Elite (Kenny Omega, Kota Ibushi y «Hangman» Adam Page) enfrentó en la segunda contienda de All In a Konosuke Takeshita y al Bullet Club Gold (Jay White y Juice Robinson). Fue un gran contraste con la lucha anterior debido al dinámico estilo que manejan estos seis.

► Lucha de otro nivel

Meter en el mismo ring a tantos luchadores de nivel G1 Climax no es poca cosa. Todos ellos podrían haber encabezado el cartel, lo cual dice mucho de lo fuerte que está en este momento el elenco de AEW, a pesar de tener a elementos cuyos mejores días quedaron atrás, como Punk.

Austin Gunn y Colten Gunn, integrantes del Bullet Club Gold, aparecieron para apoyar a los rudos. Aún así, Omega logró un importante relevo con Hangman Page, quien entró repartiendo golpes, castigos y vuelos.

Jay White evitó el Dead Eye de Hangman. Kota Ibushi casi acaba con White tras un moonsault. Los Golden Lovers ejecutaron moonsaults suicidas desde esquinas opuestas.

Serie de súplex alemanes; intento de Blade Runner; Uranage de White para Ibushi; Snap Dragons de Omega… Los fans estaban fascinados.

Takeshita casi gana con el Blue Thunder Bomb para Omega. Las movidas espectaculares se multiplicaron.

Los Gunn evitaron el Buckshot Lariat de Hangman para Takeshita. Serie de grandes movidas difíciles de narrar en orden. Ibushi y Takeshita intercambiaron codazos.

Omega estaba repartiendo V Triggers a los de Bullet Club, cuando, de pronto, Takeshita aprovechó para rodarlo a espaldas planas, ganando de manera inesperada esta sensacional lucha.