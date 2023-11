Gigi Dolin anuncia su compromiso con Zachary Wentz

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la luchadora de NXT, Gigi Dolin, compartió la emocionante noticia de su compromiso con Zachary Wentz,

La pareja compartió la noticia durante su romántico crucero de Disney, que fue una experiencia de ensueño para Dolin. En su publicación de Instagram, Dolin describió el viaje como «el fin de semana más increíble de su vida» y destacó la importancia de este destino en su corazón lleno de nostalgia y recuerdos familiares.

En la publicación, Gigi Dolin reflexionó sobre las dificultades que ella y Zachary Wentz han enfrentado en sus vidas y cómo se han convertido en el refugio del otro. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en una ubicación especialmente significativa, «The Rose», durante la primera noche del crucero de Disney.

«Disney Wish Cruise: Halloween On The High Seas Part One Esto ha sido un sueño mío desde que era una niña pequeña. Lo siento, no lo siento, soy completamente una adulta de Disney, porque fui una niña de Disney. Y para mí está lleno de nostalgia, calidez y recuerdos familiares que se han transmitido de generación en generación, y he tenido la suerte de encontrar a un chico que es exactamente igual«, escribió Dolin en su publicación.