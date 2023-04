Gastelum: “Siento que mi trabajo estaba en juego”

Kelvin Gastelum no pudo contener su alegría después de obtener una victoria muy necesaria en UFC 287. Gastelum (18-8 MMA, 12-8 UFC), quien ingresó a la pelea del sábado contra Chris Curtis (30-10 MMA, 4-2 UFC) en Miami con derrotas en cinco de sus últimas siete, sabía cuán grave era su situación.

El ganador de “The Ultimate Fighter 17” rompió una racha de dos peleas cuando superó a Curtis en un esfuerzo de Fight of the Night, y hubo una sensación de alivio para el ex retador interino al título de peso mediano.

“Estoy tan feliz. Me ha quitado un gran peso de encima y estoy muy feliz. No podría importarme menos lo que está mal con mi cuerpo.

“(Está) a la altura de ganar ‘The Ultimate Fighter’ porque esta fue una pelea muy importante para mí, para mi vida, para mi familia, para mi legado. Fue una pelea muy importante para mí”.

Aunque sus derrotas han llegado a los ex campeones y la competencia de alto nivel, Gastelum cree que probablemente también salvó su trabajo en el UFC con la victoria.

“Es solo saber que todavía tengo un trabajo. Siento que mi trabajo estaba en juego esta noche, y sabiendo que con suerte seguiré teniendo trabajo, tener esa seguridad, se siente bien.

“No me voy a quedar mucho más tiempo. Me quedan unos buenos cuatro o cinco años peleando contra estos mejores muchachos. Eso es lo que planeo hacer durante los próximos cuatro o cinco años. Vamos a ir en otra carrera por el título”.

Gastelum no pudo competir en 2022, pero planea aumentar la actividad después de comenzar su año con una victoria.

“(Quiero estar) 3-0, bebé. Queremos pelear al menos dos veces más. Quiero mantenerme activo y pelear una o dos veces más este año”.