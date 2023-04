Dricus Du Plessis responde a Israel Adesanya

Dricus Du Plessis sabía muy bien que el campeón estaba hablando de él. Du Plessis, un contendiente de peso mediano de UFC de Sudáfrica, respondió a Israel Adesanya por sus comentarios amenazantes luego de su victoria por nocaut sobre Alex Pereira el sábado pasado en el evento principal de UFC 287 en Miami.

Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) nunca mencionó a Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC) por su nombre, pero estaba claro que estaba hablando de él dada la naturaleza de sus comentarios diciendo que “arrastraría su cadáver en toda Sudáfrica”.

Ahora, solo un par de días después de la victoria de Adesanya, Du Plessis respondió al recién coronado campeón en las redes sociales.

“Así que no dirás mi nombre, es mejor que no digas eso. No necesito su tiempo de aire para nada, tengo todo mi continente de ÁFRICA detrás de mí. Ve a disfrutar de tu espectacular victoria en casa en Nueva Zelanda.

“UFC África está lejos de terminar al menos un año más, me reuniré contigo en terreno neutral este año y si todavía te sientes tan fuerte después de enfrentarme y te llevo el cinturón a casa, te daré otra oportunidad de venir y probar. enfréntenme en MI tierra natal de África. Somos África, no tememos a nada y ciertamente a nadie”.

Los comentarios posteriores a la pelea de UFC 287 de Adesanya se produjeron después de que Du Plessis dijera a principios de este año que él y su compañero de equipo Cameron Saaimon eran los únicos verdaderos luchadores africanos en el UFC. También le disparó a Adesanya y Kamaru Usman , quienes nacieron en Nigeria pero abandonaron sus países de origen a una edad temprana. Adesanya vive en Nueva Zelanda y Usman en Estados Unidos.

Du Plessis viene de finales consecutivos de Darren Till y, más recientemente, Derek Brunson en UFC 285 en marzo. Todavía tiene que perder en el octágono, y es uno de los pocos contendientes principales que aún tiene que pelear contra Adesanya.