Gaethje: Solo pelea con gente a la que yo vencí

Justin Gaethje tomó un tiro en la elección de Conor McGregor para su pelea de regreso UFC. McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) será el entrenador de “The Ultimate Fighter 31” frente a Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), y se espera que la pareja luche después de la emisión del programa.

El programa se estrenará el 30 de mayo en ESPN y ESPN+, y el final de la temporada está previsto para el 15 de agosto, tras los episodios semanales de los martes. La victoria más reciente de Gaethje llegó en una guerra de Pelea del Año 2021 contra Chandler en UFC 268. La última victoria de McGregor se produjo en enero de 2020, cuando rápidamente noqueó a Donald Cerrone – que venía de una derrota por TKO ante Gaethje.

“Tiene mucho sentido”, dijo Gaethje a The Schmo. “Ese hombre solo pelea con gente a la que yo vencí. Así que, ¿qué más?”. En cuanto a quién cree que ganará? Gaethje dijo: “No me importa ni una m*erda“.

Gaethje (23-4 MMA, 6-4 UFC) está centrado sólo en su próxima batalla con Rafael Fiziev (12-1 MMA, 6-1 UFC) en el UFC 286 co-estelar el 18 de marzo en The O2 de Londres.

“Confío en la preparación, el trabajo duro, el compromiso de toda la vida que he puesto en esto, y voy allí y pongo a ese hijo de p*ta a dormir”, dijo Gaethje. “Hago lo que hago. El 18 de marzo voy a volar el techo del O2 Arena. Cada persona que asista recibirá su descarga de adrenalina y el valor de su dinero”.