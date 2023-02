La ‘amenaza y la mentira’ de Lil Wayne sobre UFC 284

La pelea estelar del UFC 284 entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski ha levantado mucha polémica, incluso al famoso rapero Lil Wayne.

UFC 284 fue un asunto masivo, con un campeón contra campeón, como el rey del peso pluma y el número uno libra por libra Volkanovski subió a peso ligero para enfrentarse al número dos clasificado libra por libra luchador, Makhachev. Al final, el combate fue increíblemente reñido: Makhachev retuvo su título por decisión unánime, pero los aficionados y los medios de comunicación se mostraron muy divididos en sus puntuaciones.

Tras el combate estelar, Weezy expresó en Twitter su descontento con la decisión, afirmando que, en su opinión, los jueces se habían equivocado de ganador. De hecho, llegó a amenazar con no volver a ver la UFC, simplemente por lo mal que puntuaron el combate.

“No estoy seguro de si volveré a ver la UFC“, escribió Lil Wayne, añadiendo: “Lo hizo mal Volk”.

Sin embargo, Lil Wayne no tardó mucho en cambiar de opinión sobre esa amenaza. Al parecer, todo lo que necesitó fue un recordatorio de lo emocionante que puede ser este deporte cuando compiten sus mayores estrellas.

“¡¡¡¡Vale, mentí y sabes que no me pierdo el Pereira vs Stylebender!!!! Sí, mentí”, escribió.

Con todo, esto parece resumir la montaña rusa emocional que pueden ser las grandes noches de lucha, al menos cuando se está muy involucrado en este deporte. Toda esa fama y fortuna, y resulta que Lil Wayne es realmente como el resto de los aficionados a la lucha.