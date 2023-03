Gaethje: “Patadas Fiziev son rápidas, pero no pesadas”

En una batalla entre los mejores delanteros, Justin Gaethje planea crear más daño que Rafael Fiziev . Gaethje (23-4 MMA, 6-4 UFC) se encuentra con Fiziev (12-1 MMA, 6-1 UFC) en el evento coestelar de UFC 286 del sábado en The O2 en Londres.

Ambos hombres han demostrado habilidades para terminar peleas en los pies, pero Gaethje espera que sus golpes sean más impactantes.

“Son más rápidas, pero no tan pesadas. Veremos cómo funciona”.

“(Fiziev es un) (pegador) de élite. No hay forma de evitarlo. Tiene algunas habilidades locas, especialmente para el ojo inexperto. Este chico es lo mejor de lo mejor. Creo que puedo aprovechar ciertas situaciones. Puedo crear más daño en ciertas situaciones. Creo que puedo controlar mejor la distancia y tendré que estar perfecto el sábado”.

Gaethje es un exluchador de la División I de la NCAA, pero no ha recurrido a su agarre en muchas de sus peleas de UFC. Aunque se enfrenta a un especialista en muay thai en Fiziev, no le sorprendería si la pelea llega al suelo.

“El hecho de que sea un luchador de muay thai no significa que no pueda intentar derribarme. Y si llego al suelo, he estado trabajando para levantarme y trabajar en algunas presentaciones desde arriba. Así que nunca puedes mirar más allá de la habilidad de alguien para derribarlo, porque todos en este deporte tenemos esa habilidad.

“Cualquiera de nosotros, tan pronto como enfrentamos la adversidad en algo en lo que pensamos que íbamos a tener éxito, vamos a pasar a una opción diferente. Creo que voy a ser mejor en los pies. Creo que voy a crear más daño, crear más ángulos, controlar más espacio y sí, creo que encontrará una posición en la que cree que eso podría ser ventajoso”.