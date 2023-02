Gaethje a McGregor: “Solo pelea con los que venció”

El ex campeón interino de peso ligero de UFC, Justin Gaethje, no está impresionado con la elección de oponentes de Conor McGregor .

Recientemente se anunció que el nombre más importante del deporte, McGregor, haría su esperado regreso al deporte y entrenaría contra su oponente, Michael Chandler, en la próxima temporada de The Ultimate Fighter.

Cualquier anuncio de McGregor vendrá con reacciones mixtas, con algunos emocionados por el evento de McGregor y lo que trae, pero otros no son los mayores fanáticos del irlandés. Hablando con The Schmo , Gaethje aprovechó la oportunidad para criticar a McGregor, incluso al decir que piratearía el programa.

“Tiene perfecto sentido. Ese hombre solo pelea contra las personas a las que gano… No me importa una mierda [quién gana]. Será divertido. Definitivamente lo piratearé o lo que sea que hagan, lo robaré. No voy a pagar por eso”.

Gaethje se enfrentará al peso ligero en ascenso Rafael Fiziev en la cartelera de UFC 286 el próximo mes en Londres, Inglaterra. Esto pondrá fin a un descanso de 10 meses luego de su intento fallido por el título indiscutible de Charles Oliveira, pero el estadounidense confía en otra actuación memorable la próxima vez.

“Lo mismo de siempre, ya sabes. Confía en la preparación, el trabajo duro, el compromiso de por vida que he puesto en esto y entra y pon a dormir a ese hijo de puta.

“Hago lo que hago. El 18 de marzo volaré el techo del O2 Arena. Todos los asistentes obtendrán su subidón de adrenalina y el valor de su dinero”.

Fiziev está montando una impresionante racha de seis victorias consecutivas, más recientemente deteniendo al ex campeón Rafael dos Anjos.