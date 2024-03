Permitan nuestros lectores el desvarío de un servidor. Horas atrás recordábamos cómo el cambio de actitud de Drew McIntyre en los últimos meses fue debido -además de a la llegada de Jey Uso a Raw- al regreso a WWE de una estrella como CM Punk que venía a quitarle oportunidades al máximo nivel. De hecho, probablemente no estaría programado para luchar contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40 de no haberse lesionado el «Best in the World».

► Gabe Kidd de Nic Nemeth y Matt Riddle

Nada tienen que ver los dos luchadores, ni sus respectivos oponentes o empresas, de ahí el desvarío antes mencionado, pero podemos entender de alguna manera que Gabe Kidd puede tener una sensación parecida a la de McIntyre. Él ya es rudo de por sí, un salvaje, para ser más concretos, pero últimamente ha visto como estrellas de la talla de Nic Nemeth, que se ha convertido en el Campeón Global IWGP venciendo a su amigo David Finlay, y Matt Riddle, que hizo lo propio con el Campeonato Mundial Televisivo NJPW venciendo al grandioso Hiroshi Tanahashi.

Entonces, en la conferencia de prensa después de su victoria por equipos en la Noche 9 de la NJPW New Japan Cup, el integrante de los Bullet Club War Dogs pronunció unas palabras sobre Nemeth y Riddle:

«Oye, dije que este año, desafiaré a cualquiera. ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere un poco de pelea de puños? ¿Quién quiere una pelea maldita? ¿Nic Nemeth? ¿Nic quién? ¿Quién diablos es Nic Nemeth? Le daré una paliza a Nic Nemeth. Le daré una paliza a Matt Riddle. ¿Quiénes diablos son estos tipos? Al diablo con ellos. Bullet Club controla esta mierda. Nosotros la controlamos. ¿Quién quiere una maldita pelea?».

