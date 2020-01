John Cena pasa más tiempo hablando de sus películas que haciéndolas. Eso suele ocurrir con las estrellas debido a la gran cantidad de promoción que hacen de cada proyecto. Ya se estrenó en Estados Unidos, pero en algunos países no, por lo que «The Champ» sigue realizando entrevistas para Playing with Fire. De hecho, sin haber finalizado con ellas, está haciéndolas para Dolittle. Es más, cuando finalice con ambas las hará para Fast & Furious 9 o Project X-Traction.

Y los periodistas con los que habla siempre encuentran la forma de introducir una o varias preguntas acerca de WWE. Por eso el 16 veces Campeón Mundial siempre deja alguna pincelada sobre su futuro en la lucha libre. Esto es lo que pasó cuando habló hace unas horas con Collider.

«Todo esto que estoy viviendo es genial, pero si mañana acabara, estaría feliz conmigo mismo. Sé cuáles son las cosas buenas que me definen y sé las cualidades que tengo como ser humano. Voy a seguir adelante de todas formas. Entiendo que todo esto es tiempo prestado. Estoy agradecido de tenerlo y también de poder poner mi grano de arena. No quiero ser codicioso como artista y veo mucho de eso en el entretenimiento deportivo.

«La película The Wrestler (2008, Darren Aronofsky) está centrada en un hombre que no es capaz de seguir adelante. Yo mismo estoy siendo un maldito ser humano porque de alguna forma no puedo hacerlo, no puedo dejarlo (la lucha libre). Pero entregué mi vida a esa compañía (WWE) y no existe nadie en el mundo, le guste o no le guste lo que he hecho, que pueda discutirme eso.