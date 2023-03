Ice Ribbon y Fukumen MANIA produjeron el evento conjunto “Fukumen Ribbon”, mismo que se realizó en el G Messe Gunma.

► “Fukumen Ribbon”

La función contó con la participación de luchadores de diversas empresas de la escena independiente japonesa.

Onryo de 666 y PSYCHO se asociaron para dominar a la dupla de Shin Suzuki y Super Chino.

Siguió otra confrontación de parejas, pero ahora femenina, Nao Ishikawa y YuuRI dieron cuenta de Ancham y Kaho Matsushita. la lucha fue muy intensa, por los castigos que los dos equipos se propinaron.

En la semifinal, Asahi y Totoro Satsuki no tuvieron contemplaciones y dominaron a Ibuki Hoshi y Tsuki Umino en casi catorce minutos de refriega.

En la batalla principal, Fujin, Nobutaka Moribe y Violento Jack formaron frente común que dictó condiciones sobre el equipo Dragon Libre, Hiroshi Yamato y Mr. Cacao. La lucha fue a ganar dos de tres caídas. La primera se la llevó Mr. Cacao, pero para la segunda cayó a manos de Nobutaka Moribe y en la definitiva, el mexicano Violento Jack sometió a Dragon Libre.

Los resultados completos son:

Fukumen MANIA/Ice Ribbon “Fukumen Ribbon”, 12.03.2023

G Messe Gunma

Asistencia: 252 Espectadores

1. Three Way Match: Macho Pump venció a ARASHI and HAMATANI (13:21)

2. Sumika Yanagawa y Yappy derrotaron a Saran y Yura Suzuki (8:55).

3. Bison TAGAI, Hamuko Hoshi y Makoto vencieron a Gunma Cat, Kiku y Kikutaro (13:39).

4. Onryo y PSYCHO derrotaron a Shin Suzuki y Super Chino (11:08).

5. Nao Ishikawa y YuuRI vencieron a Ancham y Kaho Matsushita (11:27).

6. Asahi y Totoro Satsuki derrotaron a Ibuki Hoshi y Tsuki Umino (13:51).

7. Best Two Out Of Three Falls: Fujin, Nobutaka Moribe y Violento Jack vencieron a Dragon Libre, Hiroshi Yamato y Mr. Cacao [2:1] (23:41)