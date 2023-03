Bobby Lashley confiado de luchar y ganar en WrestleMania 39

Luego de que Bray Wyatt se ausentara inesperadamente de un reciente WWE Live que WWE produjo desde el Madison Square Garden, el pasado 12 de marzo. Y aunque varias fuentes calmaron los ánimos, reportando que Wyatt y WWE no mantenían un conflicto creativo, lo cierto es que su rivalidad con Bobby Lashley ha estado en la congeladora y no se sabe si ambos podrán combatir en WrestleMania 39, tal como estaba previsto hace unas semanas.

Bobby Lashley se convirtió en un objetivo instantáneo del Devorador de Mundos, Bray Wyatt, desde que derrotó a Brock Lesnar en Elimination Chamber. Sin embargo, la historia sufrió un alto inesperado por el problema de Wyatt, y asumiendo que esto siga así, uno de los principales luchadores de Raw (Lashley) sigue sin un espacio para WrestleMania 39.

Precisamente, Bobby Lashley recurrió recientemente a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de que “alguien” recibiría la paliza de su vida en WrestleMania. Esto implicaría que “The All Mighty” está más que listo para afrontar su combate, ya sea contra Bray Wyatt o contra cualquier otra Superestrella que esté disponible.

9 days until the All-Mighty takes over @SoFiStadium!

Someone is getting the ass-kicking of a lifetime.

I’m fresh and ready for a fight! #WrestleMania pic.twitter.com/gRhPq7O8gJ

— Bobby Lashley (@fightbobby) March 23, 2023