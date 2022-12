En verano hubo alguna duda de si Fuego del Sol continuará trabajando en AEW pero él mismo aclaró que sí iba a hacerlo. Y de hecho sus últimos tres combates fueron en esta compañía. Aunque no tiene uno desde el mes de octubre. Esto puede tener que ver con lo que dio a conocer recientemente en una entrevista en The AJ Awesome Show. Y es que el enmascarado tiene la intención de ser un todoterreno de la lucha libre profesional. ¿Cómo es esto? Pues además de ser luchador, ser mánager, comentarista, entrenador…

► Fuego del Sol quiere ser un todoterreno

«Creo que, en la lucha libre, lo haré todo. Voy a manejar a la gente, voy a comentar. Voy a ser entrenador, quiero entrenar a los luchadores eventualmente. Puedo verme haciendo todas las facetas de la lucha libre. Si, Dios no lo permita, alguna vez me lastimara gravemente y no pudiera luchar más, podría hacer la transición a ser un árbitro. Me encanta estar cerca del deporte y la energía de la lucha profesional. Así que definitivamente me veo haciendo todo. Cuanto más pueda estar cerca, mejor».

El guerrero de 27 años adelantó también que quiere trabajar en ROH.

«Tengo objetivos personales, pero me encantaría ver que surja un programa de televisión Ring of Honor. Si podemos obtener un programa de televisión Ring of Honor, siento que eso abriría la puerta para que muchos más tipos tengan muchas más oportunidades».

Y compartió sus pensamientos sobre el gran elenco de All Elite Wrestling y el tiempo en televisión para todos.

«Hay un gran elenco en este momento en AEW. Tenemos tantos muchachos geniales, y los muchachos están defendiendo su tiempo de televisión y el tiempo de juego que pueden obtener. Para que nos desarrollemos y sigamos adelante, no puedo esperar a vean lo que es el próximo año para AEW y Ring of Honor juntas porque creo que va a ayudar a dar forma a la lucha de una manera diferente y veremos muchas más historias.

«Tenemos chicos increíbles, tipos veteranos que han estado haciendo esto durante casi 30 años. El talento es tan bueno. Pero estoy emocionado de ver lo que depara mi futuro, y estoy emocionado de ver lo que depara el futuro para la compañía en el futuro».