Cody Rhodes volvió a la WWE en WrestleMania 38 y se acercó un paso más a lograr el sueño por el que siempre se ha esforzado, luego de ganar el Royal Rumble varonil hace una semana, y sellar su boleto para el evento principal de WrestleMania 39 donde enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE. Para animar esta rivalidad, The American Nightmare y Paul Heyman participaron en un segmento en el reciente Monday Night Raw, mismo que permitió llevar las cosas a un plano personal.

► Freddie Prinze Jr. analiza la promo entre Cody Rhodes y Paul Heyman

Durante la reciente edición de su podcast “Wrestling with Freddie“, Freddie Prinze Jr habló sobre el segmento entre Cody Rhodes con Paul Heyman en el reciente Monday Night Raw, e infirió que podrían haberse plantado las semillas para un posible cambio a rudo de Cody, quien mostró un lado un tanto agresivo contra Heyman hacia el final.

“Paul está en un nivel completamente diferente. Es como hacer un trato con el Diablo cada vez que le habla a un luchador, y él pondrá a prueba tu moralidad como técnico porque siempre vas a ser un técnico si estás en el ring con Paul Heyman”.

“Hay un momento interesante en el que Cody casi asentía y me hizo pensar que este podría ser el momento al que regresan si Cody se vuelve rudo demasiado pronto. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo que van a hacer, no estoy diciendo que eso es lo que deberían hacer. Creo que en realidad la parte más poderosa de la promo fue esa pequeña aspersión de duda que Heyman siempre pone ahí. Es solo un semental, hombre.”

Sin duda, Cody Rhodes trabajará como un técnico de facto en su rivalidad contra Roman Reigns y parece que ese será el plan. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos en los próximos meses y conocer cuál será la reacción de los fanáticos una vez que llegue el momento decisivo en WrestleMania 39.