The Gunns se proclaman nuevos Campeones de Parejas AEW

The Acclaimed buscó defender el Campeonato de Parejas AEW ante The Gunns, en un reto complicado y una rivalidad que por meses ha estado creciendo.

Anthony Bowens y Max Caster llegaron como favoritos para retener ante Colten Gunn y Austin Gunn; si embargo, el equipo de retadores consiguió ponerse en ventaja por un tiempo.

Pero los campeones no iban a dejar su título de forma sencilla, por lo que buscaron de cualquier forma reaccionar; pero el final llegó cuando, accidentalmente, el réferi resultó golpeado y salió del ring.

Mic Drop on target, but there's no ref to make it official!@PlatinumMax @bowens_official

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/QAB6LnRztz

— All Elite Wrestling (@AEW) February 9, 2023